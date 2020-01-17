غيرت حياة خالد الصاوي وسبب نجاح نيللي كريم.. نصائح فاتن حمامة لنجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كثير ما يتحدث فنانون عن نصائح الفنانة الراحلة فاتن حمامة لهم، وكيف أثرت في حياتهم، خاصة الفنية.

وفي ذكرى وفاة فاتن الحمامة الرابعة، إذ توفيت في 17 يناير 2015، نستعرض بعض نصائحها لهم..

لوسي

قالت الفنانة الاستعراضية لوسي، إن الفنانة الراحلة فاتن حمامة، نصحتها بعدم الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.

وأضافت لوسي في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن فاتن أشادت بها بعد مشاهدة دورها في مسلسل "ليالي الحلمية" قائلة: "ماكنتش مصدقة نفسي بعد الكلام ده".

ولفتت لوسي إلى إنها قابلت الفنانة الراحلة في أحد الأفراح، وواصلت الإشادة بها، مضيفة: "أخبرتها بإنني سألتحق بمعهد الفنون المسرحية، لأزيد من قدراتي التمثيلية، لكنها رفضت ذلك بشدة".

وتابعت: "حين سألتها عن كيفية تطوير نفسي، أخبرتني بضرورة مشاهدة الأفلام وقراءة كتب عن الفن، وإن هذا كاف ولا يحتاج الأمر للالتحاق بالمعهد".

وأكدت لوسي أنها نفذت ما قالته لها فاتن حمامة، وهو ما أثر على مشوارها الفني، وجعلها تنتقي أدوارها بعناية شديدة.

مديحة حمدي

خلال لقاء في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، كشفت الفنانة مديحة حمدي، عن النصيحة التي قدمتها لها الفنانة فاتن حمامة، في أول عمل فني جمعهما.

وأضافت حمدي إنها قابلت حمامة لأول مرة في مسرحية "أريد هذا الرجل"، لافتة أنها كانت تجسد دور صديقتها، التي تذهب لخطبة فتاة خلال أحداث المسرحية.

وأشارت إلى أنها أرادت الظهور في المسرحية بصورة مشرفة، ولذلك ذهبت إلى الخياطة وطلبت منها أن تخيط لها فستانًا على أحدث موضة، وبالفعل كانت النتيجة فستان "بكرانيش ووردة على الجنب".

أضافت أنها ترددت في ارتداء الفستان وخافت أن تجرحها فاتن حمامة، أمام العاملين في المسرح وتأمرها بتغيير الفستان، ولذلك قررت أن تستشيرها في البداية وتسألها عن رأيها في الفستان، فأجابتها حمامة قائلة إن الدور يحتاج إلى "شقاوة"، واقترحت عليها أن ترتدي ملابس كاجول، معلقة: "لو كنت مثلت جنبها بالفستان، كنت هبقى كتاكيتو بني".





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سيمون

قالت الفنانة سيمون إنها كانت ترغب في تغيير اسمها "فنيا"، حتى لا يكون ثقيلا على الجمهور.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "حديث المساء" على قناة mbc مصر، أن الفنانة فاتن حمامة نصحتها في كواليس فيلم يوم مر ويوم حلو، أن الجمهور سيحفظ اسمك إذا أحبك، مضيفة: "قالتلي ما أنا اسمي فاتن حمامة واسم تقيل، لو الناس ماحبتكيش مش هتحفظ اسمك حتى لو سهل، الإنسان بمواقفه".

وأشارت إلى أنها نصحتها أيضا بعدم الرد على أي شيء، لأن الهدف دائما هو تشيتت الشخص.

خالد الصاوي

أوضح الفنان خالد الصاوي أنه سعى للحديث مع فاتن حمامة، خلال عمله مساعدا للمخرج في فيلم "يوم مر ويوم حلو".

وأضاف خالد في لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" أنه كان يدرس النقد والفلسفة ويعمل في الإخراج، وحين جلس معها وقال لها ما يفعله، قدمت له نصيحة بطريقة جعلته يغير طريقة حياته.

وتابع: "قالت جملة معناها إنها تفضل الملموس عن النظري"، ما جعله يركز في طريقه، ولا يشتت نفسه.

نيللي كريم

قالت الفنانة نيللي كريم إن نصيحة فاتن حمامة، خلال مشاركتها معها في مسلسل وجه القمر، كانت سبب نجاحها.

وأضافت كريم أن حمامة نصحتها بأن تكون على طبيعتها وتلقائية، متابعة: "نصحتنا في كواليس وجه القمر بأن ننسى التمثيل ونتعايش كأننا أسرة واحدة بالفعل".