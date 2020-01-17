تفاصيل عزاء الفنان إبراهيم فرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
يقام عزاء الفنان إبراهيم فرح، غدا السبت، في دار مناسبات طلعت القواس خلف قصر عابدين، بوسط القاهرة، عقب صلاة المغرب.
وكان الفنان إبراهيم فرح، قد توفي، اليوم، داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، عن عمر ناهز الـ68 عامًا.
وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل، عقب صلاة العصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.
ويعد إبراهيم فرح من الوجوه المميزة فى الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه لمجموعة كبيرة من الأعمال منها: "الخواجة عبدالقادر، شيخ العرب همام، كفر دلهاب، حلاوة الدنيا، واحة الغروب، والزبيق".
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