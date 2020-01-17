فيديو| أصالة تبدأ حفلها في القرية العالمية بـ"أكثر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
بدأت الفنانة السورية أصالة نصري منذ قليل، حفلها الذي تحييه في القرية العالمية، وسط حشد كبير من جمهورها ومحبيها.
وبدأت أصالة الحفل بأغنية "أكثر"، التي تفاعل معها الجمهور منذ اللحظة الأولى، كما غنت أيضا، أغنيات، "يلا عادي"، وأغنية "لا تخاف"، "نكتة بايخة"، وغيرها من الأغاني.
وكانت الفنانة أصالة أحيت أمس، حفلًا غنائيا، في مدينة بريدة على مسرح الملك عبدالله من حفلات "ليالي القصيم" بالمملكة العربية السعودية.
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