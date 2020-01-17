رامز جلال ينشر صورته مع السقا وكريم عبدالعزيز.. وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مازح الفنان رامز جلال جمهوره بصورة تجمعه بالفنان أحمد السقا، والفنان كريم عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق رامز على الصورة: "الفيل الأزرق والعنكبوت، وقرش البحر".

وعلق الفنان كريم عبدالعزيز على الصورة بوضع أشكال رمزية، كما اكتفى السقا في تعليقه بوضع قلب.

وكانت الصورة قد التقطت في حفل عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز الذي أقيم أمس.

وكانت آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز فيلم "الفيل الأزرق2"، بطولة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، ولاء الشريف، ويظهر خالد الصاوي وشيرين رضا ضيفا شرف. وهو عمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

كما يواصل السقا تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت"، ويشاركه البطولة كل من الفنانة منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال فيلم "سبع البرمبة"، شاركته البطولة جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.