راغب علامة عن أزمة لبنان: "كل ما نراه هو تمثيلية لا أخلاقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجم الفنان اللبناني راغب علامة، الطبقة السياسية، في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها لبنان، وتجدد المظاهرات.

وكتب علامة تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " أصبح واضحاً أن الطبقة السياسية كلها ما زالت تضحك على الناس ضاربة بعرض الحائط الوضع الاقتصادي والمعيشي، يعني لا حكومة ولا بطيخ، وكل ما نراه هو تمثيلية لا أخلاقية ، ولو تألفت فسيعود اليها كل من أوصل لبنان الى حالة الإنهيار الغير مسبوق في تاريخ الجمهورية !لكن بوجوه مختلفة".

وشارك عدد كبير من الفنانين اللبنانين في المظاهرات، التي اندلعت أكتوبر الماضي، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، من بينهم ماجي بوغصن، ونادين نسيب نجيم، وماريتا الحلاني، وإليسا وآخرون.