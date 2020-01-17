فيديو| العسيلي يقفز من أعلى الألعاب المائية في "جزر المالديف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك المطرب محمود العسيلي جمهوره بمقطع فيديو من شهر العسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر العسيلي في الفيديو وهو يقفز من أعلى الألعاب المائية، بجزر المالديف. واحتفل الفنان محمود العسيلي بحفل زفافه اليوم على خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم 10 يناير الجاري. Advertisements ومن ناحية أخرى، طرح المطرب محمود العسيلي كليب أغنيته الجديدة "تمثيلية"، الأربعاء 8 يناير، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية. وشارك العسيلي مؤخرًا في أغنية "سالمونيلا" مع المطرب الشاب تميم يونس.

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