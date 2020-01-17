نجمة هندية تنشر صورة مع سعد لمجرد: "أحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت المطربة والممثلة الهندية أورفاشي راوتيلا، صورة تجمعها بالفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابها على إنستجرام. وعلقت على الصورة، التي جمعتهما في دبي: "أحبك سعد لمجرد". وأورفاشي راوتيلا هي ممثلة ومطربة هندية، وتوجت بلقب مكلة جمال الكون عام 2015. وظهرت لأول مرة في بوليوود عام 2013 في فيلم (Singh Saab the Great) مع سني ديول.

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