صورة| نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب يتوجهن إلى لبنان لتصوير المشاهد الأولى لـ"نساء من ذهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها بأول صورة تجمعها بأبطال مسلسل "نساء من ذهب"، أثناء توجههم إلى لبنان، لتصوير المشاهد الأولى من المسلسل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة التي تم إلتقاطها بمطار كل القاهرة، كل من نادية الجندي، ونبيلة عبيد، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة هالة فاخر، ومخرج المسلسل وائل إحسان.

وعلقت الفنانة نادية الجندي على الصورة: "إلى لبنان الآن مع أسرة المسلسل، حبيبتي بلبلة النجمة الكبيرة، والفنانة القديرة سميحة أيوب، والجميلة هالة فاخر، ومخرج العمل الأستاذ وائل إحسان".

وتابعت الجندي: "حنبدأ التصوير 20 يناير إن شاء الله، يارب العمل يعجبكم، وأكون عند حسن ظنكم وربنا يوفقني ويوفقنا جميعا يارب، ونقدم لكم شهر رمضان حاجة جديدة وممتعة تسعدكم".

والمسلسل تدور قصته في إطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية، مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى.