أميرة الدراما «إيمان العاصى» فى انتظار «مملكة إبليس» لتستمر فى نجوميتها التى بدأتها مع «بخط الايد»

أعربت «أميرة الدراما» النجمة إيمان العاصى عن سعادتها البالغة لقرب موعد عرض مسلسلها الجديد «مملكة إبليس» ابتداء من فبراير المقبل عبر منصة «شاهد. نت» الإلكترونية بشكل حصرى .

وذلك بعد انتهاء الازمة الكبيرة التى كانت قد عاشتها أسرة المسلسل بسبب اعتراض الأزهر الشريف على الاسم فتقرر تغييره من (ملايكة إبليس) إلى (وبينا معاد)، إلا إن هذا الاسم أدى لاعترض الشاعر خالد تاج الدين بسبب تشابه الاسم مع مقطع بداية أغنية عمرو دياب (قصاد عينى) والتى كتبها له ولذلك فقد تقرر أن يصبح الاسم النهائى للمسلسل هو (مملكة إبليس).

وقالت النجمة إيمان العاصى إنها تتمنى أن يحظى هذا

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المسلسل بإعجاب الجمهور خاصة أنها تقدم فيه دوراً جديداً عليها تماماً حيث تجسد شخصية مختلفة عما قدمته من قبل فهى شخصية مثيرة للجدل، وأشارت الى أنها تشعر بحب وارتباط شديد بهذه الشخصية لأنها ظلت على مدى ٦ شهور كاملة وهى تسعى جاهدة لأن تقدمها بتمكن شديد.

الجدير بالذكر أن مسلسل «مملكة إبليس» يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع لكن هذه المرة داخل حارة وهذا النوع ليس جديدًا عن كاتب المسلسل محمد أمين راضى الذى

دائمًا ما يثير الجدل بأعماله الغريبة والتى تتناول موضوعات غير تقليدية.

كما يتميز المسلسل بأنه يجمع بين ٣ نجمات هن على نفس القوة من حيث النجومية وهن رانيا يوسف وغادة عادل وايمان العاصى ويشاركهن البطولة أحمد داود وسلوى خطاب وخالد أنور وأسماء جلال ونانسى صلاح ومحمود الليثى وضيوف الشرف: ناهد السباعى وفيدرا ومن إخراج أحمد خالد موسى.

من ناحية أخرى فإنه يمكن القول أن حالة النجومية والتألق التى تعيشها الآن «أميرة الدراما» النجمة إيمان العاصى لم تأت من فراغ وإنما بسبب عرض أحدث مسلسلاتها وهو «بخط الإيد» مع النجم أحمد رزق والذى يتم عرضه على فضائية «دى إم سى» وتقدم خلاله شخصية مثيرة للجدل ايضاً فقد استطاعت ان تفرض نفسها على احداث المسلسل وتجذب الانظار منذ ظهورها مع بداية عرض أولى حلقات المسلسل.