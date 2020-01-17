تعرف موعد عرض "The Banker" لـ صامويل جاكسون

كشفت شبكة المنتجة لفيلم السيرة الذاتية "The Banker" للنجم العالمي صامويل جاكسون موعد عرضة في مارس المقبل في دور العرض السينمائي. ويروي الفيلم القصة الحقيقية لاثنين من رجال الأعمال الأمريكيين من أصول أفريقية، برنارد جاريت وجو موريس، الذين حاولا خلال الخمسينيات من القرن الماضي التحايل على القيود العنصرية للعصر والاستيلاء على المؤسسة من خلال تجنيد رجل أبيض من الطبقة العاملة وتدريبه على أن يكون رئيسًا لإمبراطوريتهم التجارية بينما كانوا يمثلون أدوار بوابًا وسائقًا ليصبحا لاحقا من أغنى وأنجح مالكي العقارات في أمريكا، ولكن نجاحهم يجلب مخاطر غير متوقعة من التعرض الذي يهدد كل شيء. موريس، الذين حاولا خلال الخمسينيات من القرن الماضي التحايل على القيود العنصرية للعصر والاستيلاء على المؤسسة من خلال تجنيد رجل أبيض من الطبقة العاملة وتدريبه على أن يكون رئيسًا لإمبراطوريتهم التجارية بينما كانوا يمثلون أدوار بوابًا وسائقًا ليصبحا لاحقا من أغنى وأنجح مالكي العقارات في أمريكا، ولكن نجاحهم يجلب مخاطر غير متوقعة من التعرض الذي يهدد كل شيء. ويشار ان احدث اعمال صامويل جاكسون الجزء الثاني من فيلم الأكشن "The Hitman's Wife's Bodyguard".

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