فيديو.. حكيم يقترب من نصف مليون بـ "الموضة السنة دي"

اقترب النجم حكيم من نصف مليون مشاهدة من خلال أغنية "الموضة السنة دي" وذلك بعد طرحها في يوم واحد علي موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".
وأغنية "الموضة السنة دي" من كلمات ملاك عادل وألحان عصام إسماعيل وتوزيع موسيقي زيزو فاروق ومكساج أحمد جودة والماستر أمير محروس ومنتج فني فايز عزيز.
كلمات الأغنية:
جرح القلوب للأسف هوه اللي بقى ماشي والطيبين حظهم فيالدنيا مش ماشي وبقى العادي نخون ونعادي عمال بشوف العجب في الدنيا وانا ماشي الموضة السنة دي جشع..طمع..وجع..مرار الموضة السنة دي ألم..ندم..عدم ونار طول ما احنا عايشين في الحياة والنعمة هنشوف البدع جشع..طمع..وجع..نار عايشين يا دنيا في ليل مبيبانلوش نهار خلصت خلاص الجدعنة ومبقتش موضة دلوقتي غل ونفسنة على نية سودة الحال مبقاش تمام عايشين كده والسلام خلاص تعبنا يا ناس وشيبنا حلال ده ولا حرام الموضة السنة دي الموضة السنة دي جشع..طمع..وجع..مرار الموضة السنة دي ألم..ندم..عدم ونار عايشين يا دنيا في ليل مبيبانلوش نهار الناس زمان كانت طيبة وقلوبها بيضا بس النهاردة خلاص طلع تقاليع جديدة الناس مبقتش ناس الله يعوض خلاص الناس مبقتش ناس خلصت خلاص خلاص تعبنا يا ناس وشيبنا هنعمل ايه ما خلاص الموضة السنة دي
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