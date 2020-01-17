بيونسيه تشعل التريندات بصور علامتها الجديدة

أشعلت الفنانة بيونسيه، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة بعد إطلاقها علامة ملابس جديدة. ونشرت بيونسيه الصور الأولى لمجموعة الملابس الرياضية التي أطلقتها، وعلامتها Ivy Park، بالتعاون مع علامة ملابس رياضية عالمية شهيرة. أطلقتها، وعلامتها Ivy Park، بالتعاون مع علامة ملابس رياضية عالمية شهيرة. \ وتميزت العلامة الجديدة بأنها تجمع بشكل بارع بين الراحة والأناقة، ومن المقررأن تتاح في المتاجر الإلكترونية بدءًا من السبت 18 يناير. الراحة والأناقة، ومن المقررأن تتاح في المتاجر الإلكترونية بدءًا من السبت 18 يناير.

ووفقًا لموقع مجلة "هاربرز بازار" فإن المجموعة تتضمن العديد من السترات والسراويل الرياضية، وغيرها من القطع والتصاميم المريحة والأنيقة فى الوقت نفسه. Advertisements

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