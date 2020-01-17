حرص النجم الشاب حمدى الميرغنى، على تهنئة النجمة ياسمين عبد العزيز، وذلك من خلال حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق "الميرغني"، علي الصورة تجمعا مع ياسمين عبد العزيز قائلا:"كل سنه وأنتي طيبة يا ياسو يارب تبقي سنه جميله عليكي تحققي فيها كل اللي نفسك فيه". يارب تبقي سنه جميله عليكي تحققي فيها كل اللي نفسك فيه". يذكر أن آخر أعمال الفنان حمدي الميرغني مسلسل "فى ال لا لا لاند" بطولة دنيا سمير غانم، هنا الزاهد، محمد سلام، حيث تدور أحداثه فى قالب كوميدى، حول مجموعة من الأشخاص يتجهون بطائرة إلى الصين، تضطرهم الظروف للهبوط فى تايلاند، وتبدأ المفارقات الكوميدية فيما بينهم. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر حمدي الميرغني يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها"كل سنه وأنتي طيبة يا ياسو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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