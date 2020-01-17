شاهد.. ياسر السقاف يودِّع أبو الهول

نشر الإعلامي ومقدم البرامج ياسر السقاف صورة له أثناء حضوره في مصر وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلَّق "السقاف" ساخرًا علي الصورة قائلًا:"اسكت متقولش كده! أنا راجع تاني واللهِ.. باي باي مصر". ويشار أن ياسر السقاف هو إعلامي سعودي ومقدم برامجة تلفزيونية وإذاعية عربية. إعلامي سعودي ومقدم برامجة تلفزيونية وإذاعية عربية.

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