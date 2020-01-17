شاهد.. شيري عادل مع أسماك القرش في دبي

نشرت النجمة شيري عادل صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهرت "شيري" في الصورة وهي تحت الماء وكتبت عليها قائلة:"أحببت تجربة دبي أكواريوم وحديقة حيوان أندرووتر التي تعد واحدة من أكبر أحواض السمك المعلقة في العالم. حيوان أندرووتر التي تعد واحدة من أكبر أحواض السمك المعلقة في العالم. واضافت: كان التواجد في نفق تحت الماء مليئة بأسماك القرش وأشعة Advertisements الشمس تجربة فريدة من نوعها". الشمس تجربة فريدة من نوعها". ويشار الي ان اخر أعمال شيري عادل، مسلسل "السهام المارقة" والذي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2018.



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