صور .. أحمد السقا برفقة كريم عبد العزيز ورامز جلال ويعلق "إخواتي"

نشر النجم الكبير أحمد السقا صورة له مع نجوم الفن، وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر "السقا" في الصورة مع كريم عبد العزيز ورامز جلال ومحمد امام واحمد حلمي، وعلق علي الصورة قائلا:"اخواتي".

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ومن ناحية اخري يواصل النجم أحمد السقا من تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" مع النجمة مني زكي.

ويشار إلى أن فيلم "العنكبوت" من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا،

منى زكي، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، زكي فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، محمد ممدوح، شيماء سيف، رامز أمير، محمد لطفي.