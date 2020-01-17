صور.. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز

احتفلت النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعيد ميلادها، بحضور كبير من نجوم الفن، وذلك مساء أمس الخميس.

ومن أبرز الحضور كان النجم أحمد السقا وأحمد حلمي ،وكريم عبدالعزيز ،وشريف منير ،وكندة علوش، وحلا شيحة

،وأحمد رزق ،وغيرهم الكثير.

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ويشار إلى أن آخر أعمال النجمة ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل "لآخر نفس"، والذي عرض في موسم رمضان 2019.

مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد صلاح حسني، فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، تأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، وطارق الكاشف، إخراج حسام علي، إنتاج "تامر مرسي" سيرينجي.