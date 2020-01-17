ميرنا وليد - بيروت - توفيت صباح اليوم تيريز ديون والدة النجمة العالمية ​سيلين ديون​ التي نشرت منذ قليل صورة قديمة لها برفقة عائلتها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، معبّرة من خلالها عن حبها الكبير لوالدتها، مشيرة الى انها ستحيي حفل الليلة في ميامي وستغني لها من كل قلبها.

وعلّقت سيلين على الصورة قائلة: "امي احبك كثيرا، سنهدي حفل الليلة لروحك وسأغني لك من اعماق قلبي، احبك كثيرا".

الجدير ذكره ان سيلين ديون طرحت مؤخرا كليب اغنيتها " Courage" ، من البومها الجديد الذي يحمل ذات الإسم، والذي طرحته منذ ايام، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر رغم وفاة والدتها اليوم..سيلين ديون لم تلغ حفلها-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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