شربل زوي يفجع بوفاة جدته-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المصمم اللبناني العالمي ​شربل زوي​ خبر وفاة جدته عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر شربل زوي صورتها وعلق عليها بحزن شديد، قائلاً: "ارقدي بسلام يا قلبي جدتي، الله رآكي تتعبين فحملك بين ذراعيه وهمس "تعالي إليّ". بأعيننا الممتلاة بالدموع ترقبنا رحيلك وبالرغم من ذلك نحبك يا عزيزتي ولم نستطع إبقاءك معنا. قلب ذهبي توقف عن الخفقانن يدان تعملان بمشقة في راحة الآن، الله كسر قلوبنا ليثبت لنا أنه ياخذ الأفضل فقط".

الجدير ذكره أن المصمم شربل زوي اشار في عدة لقاءات صحفية له عن مدى تأثره بجدته في مجال تصميم الأزياء.

من أسرة موقع الخليج 365 نتوجّه بأحرّ التعازي لجدة شربل زوي وأن يسكنها الله فسيح جناته.

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