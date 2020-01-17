هيفا وهبي بصورة بالأبيض والأسود واليسا تعلّق

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت هيفا في الصورة متألقة كعادتها، اذ ظهرت جالسة وترتدي بنطال أسود وقميص أبيض.

ولاقت صورتها اعجاب الاف المتابعين اللذين اثنوا على اطلالتها المميزة، كما ان الفنانة اللبنانية ​اليسا​ التي تربطها علاقة قوية بهيفا علّقت على الصورة بوضعها قلب.

الجدير ذكره ان هيفا انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف.

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