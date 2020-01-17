ميرنا وليد - بيروت - بعدما حصل إهمال طبي من جانب أحد الأطباء أدى إلى قتل التوأم في بطن زوجته. عاد ملك جمال لبنان السابق ​ربيع الزين​ ليزف الخبر السار الى محبيه ومتابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي معلناً خبر حمل زوجته مرة أخرى بصبيّ بعد مرور ثلاث سنوات على حملها الأخير.

ونشر ربيع الزين صورة له ولزوجته ​أنجي قصابية​ عبر حسابه الخاص وعلق عليها برسالة مؤثرة قائلا: "واما بنعمة ربك فحدث. لقد انتظرنا هذه اللحظة الرائعة لس فقط تسعة أشهر بل لثلاث سنوات متتالية. بعد خسارتنا لملاكين فالينتينا و أنجيلينا، اقدّم لكم الآن طفلنا "راين"، لا أستطيع وصف أحاسيسنا لكن ما أعرفه هو أنني ساعمل كل ما في وسعي لأكون افضل اب على الإطلاق. أشعر أنني محظوظ لأنه لدي أفضل زوجة على الإطلاق أنجي قصابية وراين."

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد خسارتهما توأما.. ربيع الزين وزوجته يرزقان بطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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