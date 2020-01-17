يوسف الخال ونيكول سابا يباركان لـ إيميه صباح بتوأمها

ميرنا وليد - بيروت - تقدم الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ بالتهنئة لـ شريكة النجاح كما سمّاها الممثلة اللبنانية إيميه صياح على إنجابها توأمها.

وعلق الخال في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فكتب :"ألف مبروك منّي و من نيكول لشريكة النجاح النجمة الصديقة المحبوبة لإنجابها توأم أكيد رح يكون فريد بتربيته صيّاح بأخلاقه و نجّار بإيمانه.. مار شربل استجاب.. و مار يوسف رح يحرسهم.. كلّ الحب".

إشارة إلى أن إيميه أنجبت توأمها تيو شربل وكيلي ماريا بعد ست سنوات من زواحها من السيد فريد النجار عام 2014.

وكانت إيميه أعلنت الخبر في صورة نشرتها بعد أربعة أيام من ولادتها أي في 12 كانون الثاني الجاري وعلقت عليها :"صلينا للحصول على أعجوبة واحدة فأنعم الله علينا باثنتين في يوم أحد مبارك 12 كانون الثاني 2020 كيلي-ماريا وتيو-شربل جعلا منا عائلة من أربعة أشخاص. لا يمكن أن نشرح ما نشعر به الآن نحن أكثر من سعداء، فليحفظ الله يحفظ جميع أبناء العالم وأتمنى أن تحل هذه النعمة على جميع البيوت".

إشارة إلى أن يوسف الخال علق اليوم على مسألة تأليف الحكومة الجديدة فكتب :حكومة ال ١٨ لتوفير المعاشات و المخصصات .. لا أكثر ولا أقل مسخرة 2020"، كما توجه بالشكر لـ سينثيا القصير ولقائد الجيش العماد جوزيف عون بعد تلقيه هدية من الجيش اللبناني معلقاً :" كل الحب والإحترام ونحن في الخدمة بأي مكان وزمان".