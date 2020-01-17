ميرنا وليد - بيروت - خرج الفنان المصري ​رامي جمال​ بأول تصريح له بعد عمليته التي اجراها ليل أمس وعلّق عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "اللهم اني استودعتك زوجتي وابي وامي وأخوتي اللهم اني استودعتك كل ما احب اللهم ان كان يومي هذا اخر عهدي بالدنيا فتقبلني من الصالحين واقبل توبتي وان كان لي عهد بالدنيا فلطفك ورحمتك اللهم هون دعواتكم".

وعبّر رامي جمال عن خوفه من العملية بعدم خرج منها طالبا من الله أن يتقبله كما هو إن كان هذا يومه الأخير.

وسبق أن نشر رامي جمال صورة له قبل العملية وهو يضع كمامة على فمه وقال: "فجر ليله العمليه انهارده يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعمليه بكره الصبح ان شاء الله نسال الله اللطف كما تعودت".

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كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يستودع والدته وعائلته بعد عمليته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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