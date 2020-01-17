نادين نسيب نجيم تكتسح الشاشات-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تعود الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ بقوة لتطل عبر الشاشات اللبنانية والعربية من خلال أعمالها التي قدّمتها في السنوات الأخيرة وحققت نجاحات كبيرة، وذلك بأربع مسلسلات.

تعرض قناة الـ LBC مسلسل "سمرا" مع أحمد فهمي وطوني عيسى الذي يعود يعود إلى الواجهة مرّة جديدة، فيما مسلسل "تشيللو" مع تيم حسن ويوسف الخال تعرضه قناة السومرية.

وبدأت شاشة الـ MTV بدأت بعرض مسلسل "خمسة ونص" بطولة نادين، قصي خولي ومعتصم النهار مجددًا عبر شاشتها.

أما مسلسل "الهيبة" بجزئه الأول مع تيم حسن يُعرض كلّ يوم على قناة "سما" السورية.

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