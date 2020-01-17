تراند اليوم : إطلالة شتوية رقيقة لنرمين ماهر في سويسرا-شاهد

نشرت الفنانة نرمين ماهر من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة.

وظهرت نرمين ماهر بإطلالة شتوية خطفت بها انظار متابعيها أثناء قضاء عطلتها بسويسرا.

وارتدت نرمين ماهر بنطلون جينز وجاكيت باللون البيج وبوت وشنطة باللون الأسود، واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج البسيط لإبراز الإطلالة.

ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعيها.

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وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: “شيك اوى , جميلة اوى , صورك بتدينا طاقة ايجابية”.

يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل “فكرة بمليون جنيه” الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.