تراند اليوم : الجمهور يدعو لرامي جمال قبل خضوعه للعملية الجراحية-شاهد

ع الآن المطرب رامي جمال لعملية جراحية لم يكشف عن تفاصيلها.

وقبل دقائق من دخوله العملية كتب عبر حسابه على Twitter داعيا الله أن يحفظه، ليشارك جمهوره أهم اللحظات في حياته.

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وتلقى جمال الدعم من الجمهور الذي تمنى له الشفاء وأن تمر العملية الجراحية بخير وسلام.

كان رامي جمال نشر أمس، صورته وهو يرتدي كمامة طبية كاشفا أنه بدأ الاستعدادات للعملية الجراحية، دون توضيح أي شيء آخر.



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كان رامي جمال كشف عن إصابته بمرض البهاق وكتب عبر حسابه الخاص على‎ Facebook، إيضاحًا حول حالته الصحية، قائلًا: ‏‏”الحمد لله الذي أحبني ‏فابتلاني، وأقدرني على الصبر من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه البهاق، ‏وجربت ‏انواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة، رضيت وسلمت أمري لله علشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية ‏شغلانتي ‏وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل”.‏

تابع: “وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير اللي بقى يقولي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم ‏واللي يسألني هو ده ‏معدي، أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها ‏لدرجة خلت ناس تقول لي شوف بيزنس ‏تاني أعمله علشان الناس مش هتقبلك كده”.‏

أضاف رامي جمال: “فكرت في كلامهم بصراحة ولقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة ‏دي رغم حبي ليها وعدم ‏معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي بنا ابتلاهم بيه ‏من نظرة إن شكله غريب الحمد لله على نعمة ‏الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو، طولت ‏عليكم بس قولت أشرككم في حياة فنان”‏‎.‎

يذكر أن رامي جمال طرح في صيف 2018 ألبوم “ليالينا” الذي ضم 17 أغنية وتعاون فيه مع عدد كبير من ‏الشعراء والملحنين، منهم ‏أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر ‏حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر ‏حمدي، وتميم‎