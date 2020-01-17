"جي بي إس" الجزائري أفضل عمل في مهرجان المسرح العربي

منحت لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي الذي أُسدل الستار على دورته الـ12، الخميس، في العاصمة الأردنية، عمان، العرض الجزائري "جي بي إس" لفرقة المسرح الوطني جائزة أفضل عمل مسرحي.

وتفوق "جي بي إس" على 8 عروض أخرى تنافست معه على الجائزة من الأردن والإمارات والكويت والمغرب وتونس، والعرض من تصميم وإخراج محمد شرشال ويمزج بين تقنيات المسرح والسينما والإيماءات والحركة لطرح فكرة ضياع الإنسان المعاصر وحيرته وصراعه الدائم بين المبادئ والأفكار والمواقف.

Advertisements

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج المصري خالد جلال وعضوية الممثلة العراقية شذى سالم والباحث السوداني عادل الحربي والمخرجة اللبنانية لينا خوري والمخرج الفلسطيني إيهاب زاهده.

ومع ختام الدورة الثانية عشرة أعلن الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله إقامة الدورة القادمة من المهرجان في المغرب.

وتنظم الهيئة، التي تتخذ من الشارقة مقرا، المهرجان في بلد عربي مختلف كل عام بهدف تعزيز فن المسرح والارتقاء به.







