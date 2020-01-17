شكرا لقرائتكم خبر عن لوك جديد لـ "أصالة" قبل انطلاق حفلتها في القرية العالمية بدبى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة السورية أصالة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام ، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بإطلاله جديدة لها ظهرت فيها بشكل "أنيق"، قبل انطلاق حفلتها على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بمدينة دبى .

وأحيت أصالة، أمس الخميس، حفلًا غنائيًا كبيرًا فى مدين القصيم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ليالى القصيم التي تنظمها هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية، وتضم الحفلات عددًا من أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربى.

يأتي الحفل الغنائي الذي أقيم في القصيم، ضمن جولتها الخليجية التى بدأت فى مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وتتبعها بالتوجه إلى الكويت.

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ووجهت أصالة رسالة حب للجمهور بعد انتهاء حفلها، حيث قالت: "أنا سعيدة جدًا إن أنا اليوم معكم وبينكم.. بكل صراحة هاى أصدق لحظات فرح أنا بعيشها حقيقية من أولها لأخرها ومحتاجاها واليوم أسعدتونى وأد ما أهدتكم سعادة واهتمام إنتوا أهديتونى أكتر شكرًا جزيلًا على محبتكم".



أصالة

وكانت حفلات "القرية العالمية" قد استقبلت مؤخرا المطرب العراقى محمود التركى، الذى حقق حضورا مميزا من خلال أغنية "تعال تعال"، وقد أبدى محمود سعادته لكونه بدأ 2020 بحفل كبير فى "القرية العالمية"، وفى الحفل قدم التركى جديده وقديمه من الأغانى العراقية المحببة.