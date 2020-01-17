إنجي خوري تدخل خلسة إلى لبنان وقمر تناشد السلطات الأمنية

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لا تزال الجبهات مشتعلة بين الفنانة اللبنانية قمر والفتاة السورية أنجي خوري، رغم ترحيل إنجي من لبنان منذ مدة.
فقد اتهمت انجي قمر قبل أيام، بأنها طلبت من أحد الأشخاص السوريين التعدي بالضرب عليها وبأنه حاول إغتصابها في سوريا حيث تقيم، فردت قمر بطريقتها الخاصة، مؤكدة أنّ أنجي التي تمّ ترحيلها قبل ثلاثة أشهر من قبل السلطات اللبنانية، دخلت البلاد خلسة.
قمر تناشد الامن العام
وكتبت قمر تعليقاً للأمن العام اللبناني عبر انستا ستوري جاء فيه :"صباح الخير ع بلدي لبنان، نحن بأمس الحاجة لحمايتكم اعلمكم ان المدعوة نجوى خليق الله المشهورة بي إسم انجي خوري دخلت لبنان خلسة للمرة الثانية بعدما طردتموها تعاونها فنانة ورجل يدعي أنه مدعوم.. هنا انا مواطنة وفنانة بلغت وقمت بواجبي".
ولم يعرف ما اذا كانت انجي فعلاً في بيروت، أم أن الأمر مجرد هز عصا من قمر.
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