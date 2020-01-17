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صورة مؤثرة لـ بيار رباط مع طفلي شقيقته الراحلة

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farah.hassan 0 تبليغ

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نشر الإعلامي بيار رباط صورة له مع طفلي شقيقته بيا التي رحلت قبل أسبوع عن عمر 40 عاماً.

وبدا بيار وهو يحتضن الطفلين ميا وماتيوس وهو يبتسم، إلا أنّ مظاهر الحزن العميق بدت ظاهرة على وجهه.

وكان بيار قد وعد شقيقته الرّاحلة أنّه سيهتم بنفسه برعاية ولديها.

 

بيار رباط مع أولاد شقيقته الراحلة

بيار رباط مع أولاد شقيقته الراحلة

 

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يذكر أنّ بيا التي توفيت بسكتة قلبية في دبي لم تكن تشكو من أي عارض صحّي.

 

وقد كشفت مصادر مقرّبة من عائلتها أنّها لم تكن تشكو من أي مرض، وكانت يوم وفاتها في النّادي الرياضي تمارس كعادتها، فشعرت بانزعاج وطلبت نقلها إلى المستشفى، حيث أجرت العديد من الفحوصات وهنا اكتشفت أمراً مفجعاً، إذ تبيّن أن عضلة قلبها مصابة بخلل ولا تعمل إلا بنسبة 25% فقط، وعاجلها الموت قبل أن يتمكّن الأطباء من إنقاذها.

 

بيا

ولم تعرف العائلة بعد سبب الخلل الذي أصابت عضلة قلب بيا الأم لطفلين صغيرين، إلا أنها ليست المرة الأولى التي نسمع بوفاة شاب نتيجة توقف قلبه أو ضعف في عضلة القلب، وقد تردد أنّ  احتمالات كثيرة تُطرح في هذه الحالة ومنها فيروس الـMyocarditis الذي يأكل من عضلة القلب ويؤدي إلى إضعافها.

ومنذ وفاة شقيقته الوحيدة يغيب بيار رباط عن الشاشة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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