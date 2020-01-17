بشرى في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان أسوان

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تشكيل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الرابعة من المهرجان التي ستعقد خلال الفترة من 10 إلى 16 فبراير/شباط.

وقال الناقد أندرو محسن، المدير الفني للمهرجان، إنَّ لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تضم كلاً من الفنانة المصرية بشرى، والناقدة السويدية رونيت حسون، والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

وأضاف أندرو، في بيان، الجمعة، أن الفنانة بشرى إحدى النجمات المميزات بين بنات جيلها وتملك رصيداً سينمائياً جيداً وسبق لها المشاركة كعضو لجنة تحكيم في مهرجان منارات للسينما المتوسطية ومهرجان العين السينمائي ولجنة تحكيم منح دعم الأفلام بسوق ومنتدى مالمو، كما تشغل منصب مدير العمليات بمهرجان الجونة السينمائي.

وأضاف: "الناقدة السويدية رونيت حسون، هي كاتبة سينمائية في العديد من الدوريات العالمية الشهيرة، وشاركت في العديد من لجان التحكيم، أما المخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا، فشاركت في تأسيس اللجنة المسؤولة عن اختيار الفيلم النيجيري الذي سيُرسل للمشاركة في الأوسكار وهي مخرجة ومنتجة نيجيرية قدمت أول أفلامها الطويلة (ثلاثون يوماً) عام 2006 بينما حقق فيلمها (اللقاء) نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً وترشح للعديد من الجوائز.

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المهرجان أعلن مؤخراً أيضاً تشكيل لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل التي يرأسها مخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج، وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو، والفنانة التونسية سهير بن عمارة، والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لا كروز، والفنانة المصرية منة شلبي.

ويحرص مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سنوياً على تكريم الرموز الفنية السينمائية، إذ وقع اختيار المهرجان على تكريم الممثلة المصرية رجاء الجداوي، فضلاً عن تكريم نجمة تمثل حاضر ومستقبل السينما ووقع الاختيار هذا العام على الممثلة المصرية نيللي كريم.

وأصدر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة منذ أيام قليلة ملصق دورته الرابعة الذي صممه الفنان هشام علي.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين.

ويشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم نيللي كريم ورجاء الجداوي، بينما يشهد حفل الختام تكريم 3 من صانعات السينما هن: المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.