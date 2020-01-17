بالصورة- نادين ن. نجيم تسيطر على الشاشات مجددًا

تسيطر النجمة اللبنانية نادين ن. نجيم مرّة جديدة على الشاشات اللبنانية والعربية من خلال أعمالها التي قدّمتها في السنوات الأخيرة وحققت نجاحًا كبيرًا.

شاشة الـ MTV بدأت بعرض مسلسل “خمسة ونص” بطولة نادين نجيم، قصي خولي ومعتصم النهار مجددًا عبر شاشتها.

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مسلسل “سمرا” مع أحمد فهمي وطوني عيسى يعود إلى الواجهة مرّة جديدة ويُعرض عبر الـ LBC فيما مسلسل “تشيللو” مع تيم حسن ويوسف الخال تعرضه قناة السومرية.

أما مسلسل “الهيبة” بجزئه الأول مع تيم حسن يُعرض كلّ يوم على قناة “سما” السورية.

من جهة أخرى، تبدأ “نجيم” تصوير مسلسل “2020” بعد أيام قليلة والذي يجمعها مجدداً مع النجم السوري قصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان، حيث من المتوقع ان تلعب شخصية جديدة ومختلفة تماماً عن كل ما قدّمته سابقاً. وتمنت نادين أن يتقبلها الجمهور في الدور الذي اختارته خاصة بعدما تعود أن يراها بشخصية معينة وهي متحمسة جداً للعمل المقبل الذي سيحمل العديد من المفاجأت ان لناحية القصة والاخراج والدور الذي ستقدمه.