ريال مدريد يختار هيفا وهبي والأخيرة ترد

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Jan 17, 2020
احتفل فريق ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني في المباراة الّتي استضافتها مدينة جدة السعودية، حيث إختار حساب “ريال مدريد” الموثّق بالعلامة الزرقاء بنسخته العربيّة على تويتر أغنية “بوس الواوا” للنجمة هيفا وهبي، وذلك تعليقاً على صورة اللاعب سيرجيو راموس وهو يُقبّل الكأس بعد إنتهاء المباراة عقب تسجيله الركلة الحاسمة.
بدورها علقت هيفا على صورة راموس وهو يُقبّل الكأس بقبلة وقلب أحمر.
في سياق مختلف، تدخل هيفا موقع تصوير مسلسل “أسود فاتح” في العاصمة اللبنانية بيروت وهو العمل الذي تخوض به نجمة “أقول أهواك” السباق الرمضاني المقبل بعدما غابت عن العام الفائت.
المسلسل تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفا وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، صبري فواز، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح وناصر سيف وغيرهم.
أيضاً تنتظر هيفا تحديد موعد عرض فيلمها الجديد “أشباح أوروبا” في دور السينما وذلك بعدما انتهت منذ أسابيع من تصويره الى جانب الممثلين أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، القصة لـ كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويعد التجربة الإخراجية الاولى للمخرج محمد حماقي.
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