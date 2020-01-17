أيمن بهجت قمر لصناع مسرحية "عائلة محترمة 2": سرقة وقلة أدب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجم الشاعر والمؤلف المصري أيمن بهجت قمر، صناع مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة 2" للمخرج سمير الكدواني بعد طرح بوستر العمل المقرر عرضه على مسرح رومانس متهما إياهم بسرقة وتشويه تراث والده المؤلف الراحل بهجت قمر.

وقال المؤلف المصري عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أنا بطالب جهاز الرقابة بوقف المهزلة دي.. هي ميغة ولا مولد وصاحبه غايب.. أنا هنزل أقدم بلاغ في المسؤولين عن العمل ده، قلة أدب حقيقي، ده تاريخ والدي، ومش مشاع، أي حد ياخده بدون إذن أو تصريح".

وتابع: "الدكتور خالد عبد الجليل، أبلغني أنهم ما أخدوش تصريح.. حلو خليهم يعرضوا عشان يتلموا في البوكس قدام المشاهدين"، مضيفا: "أنا مستغرب من تعليقات بعض الجهلاء بقانون حماية الملكية الفكرية والبعض اللي بيروج إنها خناقة على فلوس أنا بطالب بالمنع، تراث والدي مش مشاع لكل من هب ودب العبث فيه ودي حقوق فيا ريت اللي بيتكلم يقرأ قبل ما يهجص".

يذكر أن مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" تم عرضها عام 1979، وهى من تأليف بهجت قمر وسمير خفاجي ومن إخراج عثمان الحمامصي، بطولة فؤاد المهندس وشويكار وأمينة رزق ومحمود الجندي وعبد الله فرغلي.

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وتدور أحداث القصة حول أب متفانٍ في تربية أبنائه ويسخر كل حياته وقوته من أجل تحقيق ذلك الهدف خاصة بعد وفاة والدتهم، ولكن تتغير حياة هذا الوالد بعد تعرفه إلى راقصة، يقع الأب في غرام هذه الراقصة الجميلة ويتنازل عن العديد من مبادئه التي قيد نفسه بها سابقا ويقرر الزواج من هذه الراقصة.

وبهجت قمر كاتب ومنتج وممثل مصري، قام بتأليف العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، كذلك شارك بالتمثيل أو الإنتاج ببعض أعماله، من أبرز أعماله (العيال كبرت - شارع محمد علي - علشان خاطر عيونك - قضية عم أحمد - سيدتي الجميلة - ريا وسكينة - الراقصة والطبال)، وافته المنية عام 1989 ، وهو والد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر.