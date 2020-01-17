تسريبات الجزء الثاني من "عروس بيروت".. كوني أول من يعرفها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت بالفعل استعدادات تصوير مسلسل "عروس بيروت"، إذ انطلق نجوم العمل منذ أيام للعاصمة التركية إسطنبول من أجل البدء بتنفيذ المشاهد وتصويرها واستكمال الجزء الثاني والذي كتبه أو أعطى التصور الأول لمتابعة القصة إلى طارق سويد بعدما كانت قد أوكلت مهمة كتابة الجزء الأول إلى بلال شحادات ونادين جابر، فيما استقرت الشركة المنتجة على مخرج تركي بعدما كانت استعانت بمخرجين اثنين في الموسم الأول.

لكن وبالتزامن مع الإعلان عن بدء التصوير، بدأ البعض بالتكهن بالأحداث التي ستجري في "عروس بيروت 2"، خصوصا وأن الموسم الأول منه انتهى على العديد من الأحداث المشوقة.

ومن المتوقع أن يبدأ المسلسل بأخذ منحنى آخر في الأحداث، إذ ستتوطد علاقة آدم "أحمد الأحمد" بخليل ظاهر "جو طراد" ليكون تدمير عائلة ظاهر على يديهما ستؤول في نهاية الأمر إلى حصول آدم على قصر عائلة "فوزي ظاهر" بعد إفلاسهم، وانتقالهم إلى مسكن آخر بعيدا عن القصر الذي عاشوا فيه في الجزء الأول.

ولكن القصة ستبدأ بعودة نايا "مرام علي"، برفقة طفلتها إلى القصر بعد خروجها من المستشفى والتي ما زالت تمر بحالة نفسية سيئة، مما يجعل ليلى "تقلا شمعون"، تقوم بأمر ثريا "كارمن بصيبص" بأن تكون المسؤولة عن تربية الطفلة داخل القصر، فيما سيبحث "خليل" زوج "نايا عن علاقة حب جديدة بعد أن يشعر بالملل من حياته معها وتتطور الأحداث فيما بعد.

ومن المتوقع أن تلد "ثريا" طفلتها الأولى، خلال الأحداث، فيما ستتزوج خالة ثريا "رانيا سلوان" من مساعد فارس "علاء الزعبي"، ويستمرا في إضافة النكهة الكوميدية للعمل بتصرفاتهما غريبة الأطوار.

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وكانت الفنانة اللبنانية ماري تيريز معلوف كشفت عن انضمام الفنان اللبناني القدير رفيق علي أحمد إلى فريق المسلسل، والذي من المتوقع أن يتخذ دور المحامي الذي أحبته السيدة ليلى في شبابها، محاولا أن يعيد الأيام الخوالي مع ليلى وسط مناكفات بينها وبين "كنّتيها".

بالإضافة إلى قيام جاد "جاد أبو علي" بالزواج من بسمة "ليا مباردي"، في خطوة ستشكل صاعقة للأم المتسلطة.

وعلى صعيد متصل نشر جاد بو علي الشهير بشخصية "جاد الضاهر" أولى صور الموسم الجديد عبر صفحته الخاصة على موقع الإنستغرام وتجمعه بشقيقه "فارس ضاهر" الذي يلعبها النجم ظافر العابدين.

كما قام بنشر صور أخرى من الكواليس تجمعه بخالة "ثريا"، كاشفا عن أنها تتناول السوشي صباحا.

وفي هذا الصدد أيضا أعلنت النجمة اللبنانية تقلا شمعون عن اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي لحين إنهاء تصوير مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثاني من المسلسل عبر إنستغرام، شاكرة الجميع ومعتذرة عن غيابها، بالإضافة إلى نشرها صورة لها وهي في المطار تغادر إلى إسطنبول وكتبت عليها إلى اللقاء.