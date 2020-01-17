"القومي للسينما" ينظم احتفالية تأبين للراحل سمير سيف الأحد

القاهرة – لايف ستايل
ينظم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وبالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، احتفالية لتأبين المخرج الكبير الراحل سمير سيف، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، يوم الأحد 19 يناير في تمام الخامسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
يشمل برنامج الاحتفالية عرض برومو خاص عن أهم أعمال الراحل، ويقدم الاحتفالية الناقد والكاتب الصحفي أسامة عبدالفتاح ثم يتسلم نجل المخرج الراحل شهادة تقدير من المركز القومي للسينما، تقديرًا لأعماله المتميزة وإسهاماته في الحياة الثقافية والفنية.
كما يتضمن برنامج الاحتفالية عرض فيلم «المولد» من إبداع الراحل، ويتم خلال الحفل توزيع كتيب عن المخرج سمير سيف على الحضور قام بإعداده حسين عبد اللطيف.
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