الصورة الأخيرة لماجدة الصباحي قبل وفاتها بملامح صادمة

نشر الأب بطرس دانيال الصورة الأخيرة للفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي التي رحلت عن دنيانا صباح امس (الخميس)، وذلك عند قيامه بزيارتها في منزلها، وعلق قائلاً: "نقدم تعازينا القلبية في رحيل الفنانة العظيمة ماجدة الصبّاحي صاحبة التاريخ الفني الطويل والمُشرّف طالبًا لها الرحمة من الله والعزاء لذويها ومحبيها".

وظهرت الصباحي بملامح صادمة بعلامات الكبر والتقدم بالسن، إلّا ان ابتسامتها ظلّت بادية على وجهها رغم كل شيء.

يذكر أن اسم ماجدة الصباحي الحقيقي هو عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت ماجدة على شهادة البكالوريا الفرنسية، إذ كان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.

بدأت ماجدة حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وكانت عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان اسماعيل يس.

وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية فى السينما كممثلة ومنتجة وشاركت العديد من نجوم الفن والتمثيل في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، وكان آخر أعمالها الفنية الفيلم التليفزيوني "ونسيت أني امرأة".

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يذكر أن الفنانة الراحلة لها ابنة واحدة فقط هي الفنانة غادة نافع أنجبتها من الفنان إيهاب نافع، الذي لم تتزوج غيره طوال حياتها.

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