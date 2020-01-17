الصورة الأولى لتوأم إيميه صياح تخطف الأنظار

نشرت الفنانة ومقدمة البرامج اللبنانية إيميه صياح على حسابها الخاص على "إنستغرام" صورة لتوأمها بعد ولادتهما بساعات قليلة.

وظهر في الصورة جزء من يدها وتعليقاً كتبت: "تمنينا حدوث أعجوبة ومنحنا الله اثنتين في يوم أحد مبارك 12-1-2020، تيو شربل وكيلي ماريا وأصبح عدد أفراد عائلتنا 4".

وأضافت: "لا يمكننا أن نصف ما نشعر به. نحن ممتنون جداً وفرحون. بارك الله كل الأطفال حول العالم وأتمنى أن يتحقق هذا في كل بيت".

وأحدثت ضجة كبيرة جداً في أوساط معجبيها ومتابعيها الذين تقدموا منها بالتهنئة متمنين لها وللطفلين الصحة الجيدة والحياة السعيدة.

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وحققت الصورة أكثر من 90 ألف إعجاب. وتفاعل معها عدد كبير من النجوم والمشاهير ومنهم نيشان وشكران مرتجى وسيرين عبد النور ولطيفة ويارا صبري ودانييلا رحمة وريتا حايك إضافة إلى نيكولا معوض وهيلدا خليفة ولين الحايك وريا أبي راشد ورلى رياشي وداليدا خليل وآخرين.

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