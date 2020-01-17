تعرف علي حقيقة وفاة الفنانة شويكار

القاهرة – لايف ستايل
أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصرية أن الفنانة شويكار بصحة جيدة، وذلك إثر تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية للفنانة شويكار، إذ عادت شائعة وفاتها للظهور من جديد.
وقال نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانة القديرة بخير ولا صحة لما تم تداوله عن وفاتها.
وكانت الفنانة دلال عبد العزيز نفت في تصريحات صحافية الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاه الفنانة الكبيرة شويكار أو تدهور حالتها الصحية.
وتابعت أن شويكار بصحة جيدة ومتابعة جيدة للأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية، بل إنها تتابع الفنانات الشابات بشكل مستمر ولديها نظرة فنية ثاقبة.
وكانت شائعة وفاة الفنانة الكبيرة انتشرت منذ أشهر لكنها خرجت في مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية لتؤكد انها بخير وأنها لا تعلم لماذا يصر البعض على نشر أخبار كاذبة عن وفاتها من الحين للآخر.
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