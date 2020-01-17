الموت يغيّب فنانة قديرة ثانية بعد وفاة ماجدة الصباحي بيوم واحد

القاهرة – لايف ستايل
بعد يوم واحد على وفاة الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، فُجع الوسط الفني المصري برحيل الفنانة الكبيرة نادية رفيق، عن عمر ناهز 84 عاماً.
وأعلن ابنها فضيل وفاتها قائلاً: "أتمّت أمي.. ماما نانا كما يلقبونها أحفادها.. أم الغلابة كما يعرفونها البعض.. الفنانة القديرة نادية رفيق.. أتمّت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها علي خير وجه وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى.. صلي لنا يا ماما".
وقال رئيس "المركز الكاثوليكي للسينما" الأب بطرس دانيال ناعياً الفقيدة: "الراحة الأبدية أعطها يا رب وبنورك الدائم فلتضيء لها ولتستريح بسلام آمين".
ومن المقرر تشيّع الجنازة اليوم (الجمعة) في كنيسة السريان بمصر الجديدة، في شارع محمد شفيق.
ومن أبرز أعمال نادية رفيق في التلفزيون والسينما: "ليالي الحلمية"، و"أبو العلا"، و"محمد رسول الله"، و"حضرات السادة الكدابين"، و"مذكرات زوج"، و"أحزان نوح"، و"أنا وانت وبابا في المشمش"، و"بنات زينب".
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