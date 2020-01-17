سميرة سعيد وعاصي الحلاني يستعدان لجولة "ذا فويس" في دبي

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""الخليج 365"" من بيروت: يستعد النجمان عاصي الحلاني وسميرة سعيد لإحياء حفليهما من تنظيم شركة بلاتينوم ريكوردز، ضمن حفلات جولة "ذا فويس" في الدورة الـ 25 من مهرجان دبي للتسوق. وهذه المرة مع نجوم الموسم الخامس من البرنامج، الذين تأهلوا الى النهائيات. وهم الفائز باللقب مهدي عياشي، ايمان عبدالغني، فهد مفتخر، رضوان الاسمر، إبراهيم مشولى، سندي لطي، ميشيل شلهوب، ايمان الحاج، رباب ناجد، لإحياء حفلين من أضخم الحفلات المجانية التي تقام في سيتي ووك دبي.

الحلاني

وسيُحيي الحلاني حفلله المقرر يوم الجمعة الواقع في 17 يناير بمشاركة نجوم الموسم الخامس النهائيين وسط توقعات بحضور عدد كبير من الجماهير. علماً أنه كان مدرباً في البرنامج لعدة مواسم سابقة، وهو حالياً مدرب في برنامج "أحلى صوت" في نسخة الاطفال.

سعيد

أما الحفل المقرر يوم السبت 18 يناير، فستحييه النجمة سميرة سعيد التي دربت المشتركين في الموسم الأخير من البرنامج ولاقت تفاعلاً كبيراً من متابعيه. وهي ستشارك الغناء أيضا مع المواهب الـ 9. علماً أنها ستقوم بتدريب المشتركين في نسخة كبار السن من ذا فويس الذي ستُعرَض حلقاته قريباً على شاشة MBC.