شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تتجاوز مرحلة الانفصال عن طارق العريان بسلسلة حفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش أصالة حالة من النشاط الفنى بتقديم سلسلة حفلات فى عدد من الدول العربية وذلك بعد الانفصال الأشهر فى الوسط الفنى بين أصالة وطليقها المخرج طارق العريان بعد فترة زواج استمرت ما يقرب من 14 عامًا .

أمس الخميس أحيت أصالة حفلا ضمن فعاليات ليالى القسيم، وأطلت أصالة على جمهورها بفستان أسود فى الحفل الذى تنظمه هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية.

وشارك أصالة الحفل المطرب عبادى الجوهر، وقدمت عددًا من الأعمال الغنائية الناجحة التى ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربى، ومن أبرز هذه الأغنيات: "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها.

وتستضيف "القرية العالمية" فى دبى حفلا ضخما نجمته أصالة نصرى، الجمعة، ضمن جولتها الخليجية التى بدأت فى مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، لتتوجه بعدها إلى الكويت.

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وقد عبّرت أصالة عن سعادتها بالغناء فى "القرية العالمية"، متوجهة بالشكر لاختيارها لإحياء هذا الحفل الذى سيعد هو أول لقاء لها مع جمهور "القرية"، قائلة: "سأقدم فى الحفل العديد من الأغانى التى أخاطب من خلالها جمهور مختلف، خاصة أنى أعلم أن جمهور "القرية العالمية" هم من جميع الفئات والأعمار والجنسيات، وإن شاء الله نقضى سويا أوقاتا حلوة مع بعض"، وعن جديدها كشفت أصالة أن لديها ألبومًا خليجيًا تستعد للعمل عليه قبل طرحه.

كما تحيى أصالة حفلا غنائيا يوم 7 فبراير المقبل فى دولة الكويت ضمن حفلات "هلا فبراير" ويشاركها الحفل النجم ماجد المهندس .

وسبق وأعلنت الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، عن انفصالهما بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعدما كانا ينفيان الخبر، وبعد أيام من تداول الأخبار الخاطئة عن أسباب الانفصال، خرج طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكى على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

وأكدت الفنانة أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".