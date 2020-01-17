شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل مضحك من أصالة بعد غناء شاب "قد الحروف" بصوت سيء.. فيديو على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد شاب تواجد النجمة أصالة عند نقطة التفتيش فى المطار، قبل لحظات قليلة لدخولها، وقام بغناء "قد الحروف"، وهى واحدة من أشهر أغانى أصالة على الاطلاق.

أخذ الشاب يغنى بصوت سيء للغاية، الأمر الذى لفت انتباه أصالة، لتلتفت وراءها، وهى تضحك، دون أن تنطق بكلمة واحدة.

الفيديو لاقى انتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، لا سيما "تيك توك"، و"تويتر"، قد تفاعل الكثيرون على الفيديو، بتعليقاتهم الساخرة، فمنهم من قال "ظلمت أصالة"، وآخر قال "ماتفكرش تغنى تانى"، وثالث علق "كويس أنها ماضربتكش".

@saifibrahimsalem غنينا لأصاله بالمطار لاتشرهون على الصوت ????????❤️حد يعرف مين اللي ضحكت دي؟؟ ????#اصاله♬ الصوت الأصلي - saifibrahimsalem Advertisements

وكانت أصالة قد طرحت كليب "شامخ" قبل أيام حيث تم تصوير الأغنية فى القاهرة وتدور أحداثها فى إطار درامى داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، الأغنية تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.

تقول كلمات أغنية شامخ، "حروف الصمت مكسورة فصدرى صوت يجرحنى.. بصرخة ما وصلت سمعى.. ولا حتى درت عنى.. تكسر فى عيونى الدمع.. بعد ما جمده عزى.. وصارت عزتى لنفسى.. هى أكثر ما يكسرنى.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف فى همسى.. وأنا أدارى وأنا دارى.. كثير الصبر يقهرنى.. جروح و جارحى مسموح.. لا أشره ولا احكى.. وإلا منى سمعت الجرح.. إذا بشكى يعاتبنى.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف فى همسى.. وأنا أدارى وأنا دارى.. كثير الصبر يقهرنى.. وأنا مقدر عليه ادعى.. على غيره أنا بدعى.. وأنا حسبى على غيره.. ولو ما كان ظالمنى.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف فى همسى.. وأنا أدارى وأنا دارى.. كثير الصبر يقهرنى".