شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير عدد من مشاهد "الفتوة" فى بيت السحيمى الأثرى وإلغاء الأجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المخرج حسين المنباوى استكمال تصوير مشاهد مسلسله الجديد "الفتوة"، اليوم الجمعة، بعدما ألغى الأجازات لإنهاء أكبر كم من المشاهد خلال الأيام المقبلة من شهر يناير وفبراير كذلك، حيث يرغب القائمون على العمل فى الانتهاء من تصوير كافة المشاهد قبل حلول شهر رمضان، مع وضع خطة زمنية لذلك لاسيما وأن التصوير انطلق مبكراً ودون توقفات تذكر.

وصور أبطال المسلسل على مدار الأربعة أسابيع الماضية عدد من المشاهد فى الديكور الرئيسى وهو حى الجمالية الذى تم بنائه بالكامل فى مدينة الانتاج الاعلام، إضافة إلى بعض المشاهد فى بيت السحيمى بمنطقة الدرب الأحمر، وكذلك بعض المناطق الأثرية الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التى تدور حولها أحداث العمل.



ياسر جلال

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأ أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

ويسجل الفتوة التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدما سوياً مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، عمرو صحصاح، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.