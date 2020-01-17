شكرا لقرائتكم خبر عن جميلات ومشاهير الفن فى عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز الجديد × 23 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز على الاحتفال بعيد ميلاد الـ 40، وسط أصدقائها من الوسط الفني، ونشرت الكثير من الصور من احتفالها التي ظهر فيها عدد كبير من نجوم ونجمات السينما والدراما، عبر الأستوري الشخصي لها بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وحرص عدد كبير من النجوم على مشاركتها في الحفل، على رأسهم النجم أحمد السقا كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وشريف منير وأحمد رزق وخالد الصاوى وحلا شيحة ونجلاء بدر، والشقيقان محمد وكريم محمود عبد العزيز وكندة علوش.





وتخوض النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "ونحب تانى ليه" من إنتاج شركة سينرجى، وانضم كل من الفنان شريف منير الذى يجسد دور زوجها خلال الأحداث، والفنان كريم فهمى والفنانة سوسن بدر للمسلسل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، حيث تجرى الشركة المنتجة حالياً إبرام باقى التعاقدات مع الممثلين.

وفى نفس السياق انتهى المؤلف عمرو محمود ياسين من كتابة أول 5 حلقات من مسلسل ياسمين عبد العزيز "ونحب تانى ليه"، ويواصل حاليًا كتابة الحلقات المتبقية ليسلم أول 10 حلقات من المسلسل للجهة المنتجة، وتظهر ياسمين عبد العزيز فى المسلسل بشخصية زوجة تنفصل عن زوجها وكيف أثر قرار الانفصال على أسرتها، وذلك بعدما قررت اختيار موضوع اجتماعى رومانسى يخص المرأة لتقديمه فى الدراما.

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وتبتعد ياسمين عبد العزيز عن الكوميديا فى الدراما للعام الثانى على التوالى بعدما قدمت الساسبنس والتشويق فى مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى والذى كان ثانى بطولاتها فى الدراما التليفزيونية، حيث قدمت البطولة الأولى فى مسلسل "هربانة منها" واعتمدت فيه على اللون الكوميدى.



