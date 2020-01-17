شكرا لقرائتكم خبر عن بدون سابق إنذار.. أسطورة الراب Eminem يطرح ألبوما جديدا ويستحوذ على التريند العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ أسطورة الراب الأمريكية إمينيم – Eminem، جمهوره وعشاقه بطرح ألبومه الحادى عشر بدون سابق إنذار عبر منصات الموسيقى ويوتيوب، ليتربع على المراكز الأولى ويسيطر على التريند بمختلف أنحاء العالم خلال دقائق من طرحه.



بوستر الألبوم الجديد

وحرص أمينيم على الكشف عن الألبوم عبر حساباته الشخصية بمواقع السوشيال ميديا، ونشر البوستر الذي ظهر فيه على طريقة ألفريد هيتشكوك، وفى إعلان لمدة 30 ثانية قدم الألبوم الجديد، وسرعان ما سيطر على منصات التواصل الاجتماعى في مختلف أنحاء العالم.

وجاء الألبوم الحادي عشر لأسطورة الراب بعنوان Music to be Murdered by، ليضم 20 أغنية جديدة، بفيديو كليب واحد فقط بعنوان Darkness، الذي يدعو فيه إلى تشديد القوانين على الأسلحة في أمريكا.

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ويسرد M البالغ من العمر 47 عاماً، في الكليب الجديد، الحادث الشهير لمطلق النار في لاس فيجاس، الذي أطلق النيران على الجمهور في مهرجان the Route 91 Music، في شهر أكتوبر 2017، وأسفر عن مقتل 58 شخصاً وإصابة أكثر من 413 شخصا في أعنف إطلاق نار جماعي في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية.

وشدد أمينيم في الفيديو على ضرورة تشديد القوانين على امتلاك الأسلحة النارية، وأبرز في الكليب العديد من الرسائل، بعد أن حدد وقت إطلاق النيران في الكليب 10:05 مساءً وهو نفس وقت إطلاق النيران في الحفل، مضيفاً شاشات تليفزيون كثيرة وظهور لقطة ضباط الشرطة الذين يدخلون الغرفة على المتهم بعد أن أطلق النيران على نفسه، واصفاً شبكة قنوات فوكس نيوز بـ Fux News.

وأنهى أسطورة الراب الكليب بلقطة تظهر فيها العديد من التقارير الإخبارية المختلفة على شاشات التليفزيون، ويتعاون M فى الألبوم الجديد مع الكثيرين مثل إد شيران، سكايلر جراي، رويس دا 5'9 "، بلاك ثيكت، كيو-تيب، دينون، وايت جولد، يونج إم إيه، ك إكس إن جي كروكيد، جويل أورتيز، دون توليفر، أندرسون.