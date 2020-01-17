شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى لجمهوره بعد تكريمه فى المغرب: شكرا على ثقتكم ودعمكم المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه النجم محمد حماقى بالشكر إلى جمهوره بعد تكريمه فى مهرجان "كذا آرت" الذى أقيم فى مدينة كازابلانكا بالمغرب، بعد حصوله على جائزة نجم عام 2019 وسفير الإنسانية. حماقى نشر صورا خلال تكريمه، وعلق قائلاً: "شكراً على ثقتكم ودعمكم المستمر من حفل تكريمي في المغرب وحصولى على جائزة نجم عام 2019 وسفير الإنسانية".



محمد حماقى

وكان النجم محمد حماقى قد عقد مؤتمرًا صحفيًا فى مدينة كازابلانكا المغربية، خلال مشاركته فى مهرجان كازا آرت، وكشف حماقى خلال المؤتمر الصحفى تدريبه على اللهجة المغربية من أجل تقديم أغنية بها تم الاستقرار عليها بالفعل.





وتحدث حماقى خلال المؤتمر الصحفى عن أداء الفنانة المغربية سلمى رشيد لأغنية "ما بلاش"، وقال: "فنانة موهوبة وأعتبرها حالة فنية خاصة، وأتشرف بأن تغنى لى كما فعلت المطربة جنات من قبل، كما أتشرف بأن يجمعنا دويتو غنائى، إذا تواجد مشروع جيد فلا مانع أن أتعاون معها".

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وضم المهرجان نخبة من الفنانين العرب المكرمين فى النسخة الجديدة الرابعة من المهرجان هذا العام، على رأسهم الفنان محمد حماقي، والمطرب المغربى عبد الحفيظ الدوزى الذى يكرم بدرع التميز، والتقدير عن ربع قرن من الغناء لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 25 سنة بجانب مجموعة من الفنانين الجزائريين، كما يكرم المهرجان أيضا الفنان ياسر جلال كأفضل ممثل فى 2018 عن مسلسل "رحيم"، وتكريم الفنان أحمد زاهر عن مجمل أعماله.