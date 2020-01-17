شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم زينة وحماقى بمهرجان كازا آرت بالمغرب.. وتامر حسنى للفنانة: مبروك يا قمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الفنانة زينة، اليوم الجمعة، بتكريمها فى ختام مهرجان كازا آرت، عن مجمل أعمالها الفنية، حيث تواجدت فى المغرب بأول زيارة لها هناك، للمشاركة فى فعاليات المهرجان برفقة الفنان محمد حماقى الذى تم اختياره كأفضل مطرب مصرى وعربى، وتسلم أيضًا جائزته بفعاليات المهرجان الذى استضافته المغرب فى مدينة الدار البيضاء "كازابلانكا".

ونشرت الفنانة زينة، مجموعة من الصور والفيديوهات أثناء تكريمها وتقديمها من قبل مقدمة الحفل، إضافة إلى بعض الصور التى جمعتها مع حماقى ومدير أعماله حمدى بدر، على هامش حفل توزيع الجوائز بمهرجان كازا آرت، فيما تلقت التهنئة بهذا التكريم من عدد من النجوم بينهم الفنان تامر حسنى، الذى قال لها: "مبروك يا قمر"، فى تعليقه على صورتها خلال المهرجان.



تكريم زينة فى مهرجان كازا أرت بالمغرب

ويشار إلى أن زينة كانت قد سبقت هذه المجموعة من الصور والفيديو، قبل يومين، بمشاركة متابعيها بموقع "انستجرام"، بمجموعة صور من المؤتمر الصحفى الذى عقدته فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب، قبل حفل تكريمها فى ختام مهرجان كازا آرت عن مجمل أعمالها الفنية، وذلك فى أول زيارة لها للمغرب.

وتنضم زينة بهذا التكريم إلى نخبة من الفنانين العرب المكرمين فى النسخة الجديدة من المهرجان هذا العام، على رأسهم الفنان محمد حماقى الذى تم اختياره كأفضل مطرب مصرى وعربى، والمطرب المغربى عبد الحفيظ الدوزى الذى يكرم بدرع التميز، والتقدير عن ربع قرن من الغناء لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 25 سنة بجانب مجموعة من الفنانين الجزائريين.



زينة وحماقى فى مهرجان كازا أرت



تكريم زينة فى المغرب

ويعرض للفنانة زينة حاليا فيلم الفلوس بطولة النجم تامر حسنى، واستطاع الفيلم تحقيق إيرادات استثنائية منذ انطلاق عرضه فى السينمات، لاسيما أن الفيلم طرح فى "سيزون" سينمائى غير معتاد، وخطوة جريئة خاصة مع تزامن امتحانات نصف العام، حيث حقق 23 مليون جنيه فى شباك التذاكر بمصر، فيما حقق ما يقرب من 100 مليون فى الوطن العربى، ليسجل رقماً قياسياً جديداً، وصل لـ123 مليون جنيه.

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تدور أحداث "فيلم الفلوس" بشكل واضح عن فكرة الإنسان "مسير أم مخير"، فضلا عن اختيارات البشر والأفعال التى تؤدى إلى الأقدار، بالإضافة إلى أنها رسالة واضحة يحتاجها الكثير من الشباب والفتيات فى الوقت الحاضر، خاصة مع فقد الأخلاق والسلوك التربوى الذى يمر به الكثيرون من الأجيال الصغيرة.



زينة وحماقى فى الدار البيضاء

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.



تامر حسنى يهنئ زينة بالتكريم



زينة تحمل الجائزة فى المهرجان بالمغرب



زينة تحتفل مع حماقى بتكريمهمها فى المغرب



زينة تلقى كلمة بعد التكريم



تكريم زينة وحماقى فى مهرجان بالدار البيضاء



فريال يوسف تهنئ زينة بالتكريم



زينة وحماقى خلال مشاركتهما بالمهرجان