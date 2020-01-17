شكرا لقرائتكم خبر عن سر "نضارة شمس" اشترتها داليا البحيرى من باريس قبل 20 سنة وتحرص على ارتدائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يتخلى بعضنا عن أشيائه أو متعلقاته القديمة، خصوصا إذا قمنا بشراء أشياء أحدث، القليل فقط نحتفظ به للذكرى، أو تكون أشياء من أناس نعتز بهم. الفنانة داليا البحيرى ظهرت اليوم من خلال "إنستجرام" تتحدث عن "نظارة شمس" اشترتها من باريس قبل 20 عاما، فى الوقت الذى كانت تعمل فيه "موديل" قبل أن تحترف التمثيل.



داليا البحيرى

وقالت داليا: "أنا لابسة النضارة ديه النهاردة وهى بقالها عندى فوق الـ 20 سنة واشترتها من باريس.. كنت بحب الحاجات المطرقعة لأنى كنت موديل وقتها.. فقررت ألبسها النهاردة بعد كل السنين ديه".

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وأضافت داليا: "انا قولت إنها لايقة على النيولوك.. أنا بحب حاجتى وبحافظ عليها"، ثم عادت فى فيديو آخر وقالت "لا ما تفهومنيش غلط.. أنا بوزع حاجات كتير لكن فى بعض الحاجات بحب احتفظ بيها.. لأنى عارفة أن الموضة بترجع تانى.. أو أن بنتى تاخدها.. أو الحاجات القيمة".

وانتهت الفنانة داليا البحيرى من دورها فى مسلسل "فلانتينو" والذى يلعب بطولته الزعيم عادل إمام، ويلعب الزعيم خلال أحداث المسلسل دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعي.

مسلسل " فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.