شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من حفل عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز بحضور النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أمس النجمة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، فى حفل حضره عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وكذلك حرص العديد من النجوم على تهنئة ياسمين بعيد ميلادها، من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك، وإنستجرام.

الحفل حضره كل من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي وشريف منير وأحمد رزق وخالد الصاوى وحلا شيحة ونجلاء بدر ومحمد وكريم محمود عبد العزيز وكندة علوش، وكذلك نجم الأهلى السابق عماد متعب.



حلمى وكريم ورامز



حلمى ومحمد إمام وكريم عبد العزيز



عماد متعب وخالد الصاوى والسقا وياسمين عبد العزيز ورزق ونجلاء بدر

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وتظهر ياسمين فى أحد الفيديوهات، لحظة الاحتفال بعيد الميلاد، وهى ترقص على أنغام أغنية "happy birthday to you" لوليد توفيق.



النجوم فى حفل ياسمين عبد العزيز



ريهام ومنى وياسمين



شريف منير وكريم عبد العزيز والسقا وحلمى



محمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم وحمدى المرغنى

وتخوض النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "ونحب تانى ليه" من إنتاج شركة سينرجى، وانضم كل من الفنان شريف منير الذى يجسد دور زوجها خلال الأحداث، وكريم فهمى وسوسن بدر للمسلسل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، حيث تجرى الشركة المنتجة حالياً إبرام باقى التعاقدات مع الممثلين.